Rimorchio di un autotreno con olio vegetale si ribalta, perdite circoscritte

Castiglione Marittimo frazione del comune di Falerna, ore 19.30 circa di ieri, intervento dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme per ribaltamento rimorchio di un autotreno adibito al trasporto di olio vegetale.

Per cause in corso di accertamento, il rimorchio di un autotreno in transito si è ribaltato su di un lato perdendo parte del suo carico. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del veicolo nonché ad arginare e circoscrivere la perdita.

La ditta proprietaria del mezzo ha provveduto al travaso dell’olio in altra cisterna. Al termine delle operazioni, nella tarda notte, veniva effettuato il recupero del rimorchio ribaltato ed il ripristino della sede stradale.

Non si registrano danni a persone.