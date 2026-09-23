Rimozione di veicoli abbandonati a Catanzaro: nuova operazione della La Polizia Locale

Prosegue l’attività della Polizia Locale in collaborazione con il settore Ambiente di Palazzo De Nobili a tutela del decoro urbano, della salute pubblica e della sicurezza ambientale.

Negli ultimi giorni, gli agenti hanno provveduto a rimuovere ben diciassette autovetture abbandonate su diverse aree del territorio comunale. In particolare, Via Cilea, Via Lauria, Via Teano, Via Pescara, Via Tommaso Aceti, Via Fares. Anche il parco di Siano è stato oggetto dell’attività di bonifica con la rimozione di una carcassa per così dire “storica” che stava lì da almeno qualche decennio.

L’Amministrazione comunale e la Polizia Locale confermano il proprio impegno nel contrasto a tutte le forme di abbandono illecito e degrado urbano, attraverso controlli e interventi mirati volti a garantire condizioni di maggiore vivibilità e sicurezza per l’intera comunità.

Si rinnova, infine, l’appello alla cittadinanza a contribuire attivamente alla tutela del territorio, rispettando le regole, segnalando eventuali situazioni di abbandono e adottando comportamenti responsabili nella gestione dei beni comuni.