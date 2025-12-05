Rimpasto in Giunta a Cardinale: Nuovi incarichi per Maiolo e Cortese

L’Amministrazione Comunale di Cardinale annuncia una significativa riorganizzazione all’interno della sua squadra di governo. Con il Decreto Sindacale n. 10 del 01/12/2025, il Sindaco ha formalizzato la nomina di due nuovi componenti, ridisegnando le deleghe chiave in un’ottica di “rafforzamento della squadra e di piena collaborazione” per il prosieguo del mandato.

Le Nuove Nomine e le Deleghe Strategiche

​Il rimpasto vede l’ingresso e la ricollocazione di figure che assumeranno ruoli cruciali per l’azione amministrativa:

​Marco Maiolo è stato nominato Vicesindaco, assumendo una delega di grande rilevanza strategica: i Lavori Pubblici. Questo incarico lo pone al centro dei progetti di sviluppo infrastrutturale della città.

​Antonio Libero Cortese entra in Giunta come Assessore, al quale sono state assegnate le deleghe allo Spettacolo e alla Manutenzione del Territorio, unendo così la promozione culturale e degli eventi alla cura quotidiana del suolo comunale.

In una nota sui social, l’Amministrazione ha sottolineato come questo riassetto si inserisca in un percorso di continuità dell’azione di governo, mirato al “raggiungimento degli obiettivi condivisi con la comunità”. Ai nuovi componenti, l’Amministrazione ha formulato i migliori auguri di buon lavoro.

Un Ringraziamento agli uscenti

​Il decreto ha comportato l’uscita dalla Giunta di due figure che hanno ricoperto ruoli di responsabilità finora. L’Amministrazione Comunale ha espresso un sincero ringraziamento al Vicesindaco uscente, Massimo Rotiroti, e all’Assessore uscente, Simona Staglianò, per l’impegno, la disponibilità e il contributo offerto nel corso del loro mandato.

Il cambio ai vertici si prefigge di dare un nuovo impulso alle attività in corso, in vista delle prossime sfide che attendono l’esecutivo. La comunità attende ora di vedere come le nuove deleghe verranno declinate in azioni concrete dai componenti appena insediati.