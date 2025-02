Rinascita calabrese in Serie A2: Soverato al vertice

La 14ª giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5 ha regalato emozioni intense e un clima di rinascita per le squadre calabresi. In un contesto dove ogni punto acquisito è prezioso, la giornata ha visto il Soverato Futsal riconquistare il primo posto, mentre Ecosistem Lamezia e Città di Acri hanno saputo trasformare le loro partite in vere e proprie salvezze. Questi risultati, ottenuti con prestazioni convincenti, hanno acceso nuove speranze per il proseguimento del torneo, segnando un’importante svolta per il panorama calcistico della regione.

Una giornata ricca di emozioni e strategia

Nel corso della giornata, il Soverato Futsal ha fatto notizia tornando dalla Sicilia con un successo significativo: una vittoria per 5-2 contro la GEAR Piazza Armerina. La squadra, guidata dal coach Marullo, ha mostrato una solidità tattica e un approccio cinico nell’affrontare gli avversari. La prestazione ha permesso ai biancorossi di posizionarsi nuovamente al vertice della classifica del girone D, raggiungendo 32 punti e mantenendo alta la tensione nella corsa per il titolo.

Ecosistem Lamezia: Vittoria e rinascita in chiave salvezza

L’Ecosistem Lamezia ha celebrato un successo fondamentale in un contesto di salvezza. In una partita combattuta fino all’ultimo istante, la squadra orange ha prevalso sul Sammichele con un punteggio di 6-4 davanti al proprio pubblico. La prestazione, caratterizzata da un ritmo elevato e da momenti di forte intensità, ha visto protagonisti giocatori come Peralta, autore di una tripletta, affiancato da Gagliardi e De Masi, che hanno saputo dare il giusto contributo tecnico alla squadra. Questo risultato ha permesso all’Ecosistem Lamezia di salire a 15 punti in classifica, consolidando la propria posizione nella lotta per non retrocedere.

La partita, giocata in un ambiente carico di passione e determinazione, ha evidenziato l’importanza di ogni dettaglio tattico e tecnico, così da assicurare il rilancio della squadra calabrese. Il match ha rappresentato non solo una vittoria in termini di classifica, ma anche un segnale importante di resilienza e capacità di riscossa in un campionato in cui ogni partita è una battaglia.

Città di Acri: Un successo decisivo per la corsa alla salvezza

Il Città di Acri ha completato la triplice rinascita calabrese con una prestazione convincente. In una partita disputata tra le mura di casa, la squadra di coach Basile ha dominato il Messina con una netta vittoria per 5-2. Fin dai primi minuti, l’iniziativa offensiva è stata chiara: il vantaggio è stato conquistato grazie a un gol iniziale di Arcidiacone, seguito da doppiette realizzate da Mario Pagliuso e Galindo. Questi interventi hanno permesso ai rossoneri di non solo accumulare punti preziosi, ma anche di rafforzare la propria posizione, salendo a 14 punti e mantenendo un distacco strategico dalla zona calda della classifica.

L’approccio tattico del Città di Acri ha dimostrato una notevole capacità di gestione delle situazioni di gioco e di trasformazione delle opportunità in vantaggi concreti. La prestazione, di alta qualità, ha evidenziato una squadra pronta a combattere su ogni fronte per la salvezza, in un campionato dove anche pochi punti possono fare la differenza tra la permanenza e la retrocessione.

Il quadro generale della classifica e le sfide future

L’analisi della classifica dopo la 14ª giornata evidenzia una situazione di grande fermento e incertezza. Il Soverato Futsal si conferma al vertice del girone D con 32 punti, in attesa di ulteriori sfide che potrebbero ribaltare il quadro attuale. Dall’altra parte, la corsa per non retrocedere si fa sempre più agguerrita. L’Ecosistem Lamezia, con i suoi 15 punti, si posiziona a metà classifica, mentre il Città di Acri, con 14 punti, e il Castellana lottano per non rimanere indietro. In fondo alla classifica, il Sammichele e il Messina si trovano a dover affrontare una corsa contro il tempo per evitare la retrocessione.

Questa situazione evidenzia come la Serie A2 di calcio a 5 sia in costante evoluzione, con risultati che possono cambiare radicalmente il destino delle squadre da una giornata all’altra. Ogni partita diventa, quindi, un tassello fondamentale in una lunga e appassionante corsa che si preannuncia ricca di colpi di scena e rivalità accese.