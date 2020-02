“Rinascita Scott”, l’avvocato Pittelli sospeso per un anno dall’ordine forense

Il Consiglio distrettuale di disciplina forense di Catanzaro ha sospeso per un anno l’avvocato Giancarlo Pittelli, in carcere dal dicembre scorso con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa nell’ambito dell’inchiesta Rinascita-Scott.

L’ex parlamentare di Fi, secondo gli inquirenti, avrebbe messo a disposizione delle cosche calabresi “il proprio rilevante patrimonio di conoscenze e di rapporti privilegiati con esponenti di primo piano a livello politico-istituzionale, del mondo imprenditoriale e delle professioni”. Accuse respinte dall’indagato.