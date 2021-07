Ringraziamenti al Reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale Pugliese di Catanzaro

Riceviamo e pubblichiamo:

Definiamo i medici i nostri Angeli ed è vero perché salvano tante vite umane.

In questa nostra Calabria ci sono però Angeli speciali che lavorano “in trincea” perché ogni giorno combattono una battaglia non indifferente, mettendo a disposizione la loro grande professionalità e umanità per curare tutti noi con strutture e mezzi inadeguati.

Da paziente, voglio ringraziare di vero cuore, il Dirigente medico Dott. Giuseppe Mauro e il suo Staff che in questa mia esperienza nel Reparto di Neurochirurgia mi hanno curato con grande professionalità e pazienza.

Grazie al Dott. Antonio Veraldi che mi è stato vicino dopo l’intervento di ernia discale e a tutti gli infermieri del reparto.

Con stima

Giuseppe Frontera