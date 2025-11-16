Ringraziamenti per l’ottima riuscita della festa di San Martino a Soverato Borgo.

Gli Amici da Curva e Don Geniu desiderano esprimere un sentito e profondo ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile la festa di San Martino di ieri, sabato 15.

È stata una serata di socialità, condivisione e allegria, offerta a tutti in forma rigorosamente gratuita, come piace a noi: semplice, autentica e fatta col cuore.

Un grazie speciale:

Alle volontarie e ai Volontari, che con impegno, passione e disponibilità hanno dato vita a un momento di comunità indimenticabile;

Al Comune, per la collaborazione, l’assistenza e la presenza attenta e partecipe;

Al Comandante della Polizia Locale, per il supporto e la vicinanza;

Agli amici che hanno contribuito con le loro donazioni, rendendo ancora più gustose le nostre specialità;

Alle famiglie del Borgo, che hanno aperto le loro case e offerto aiuto a qualsiasi ora della giornata;

All’Ass. Musicale “U. Pacicca”, che ha portato musica, atmosfera e quella sana goliardia che sa unire;

A Don Giorgio e Don Remo, per la loro presenza e partecipazione, così come ai tanti amici che, gratuitamente e con grande dedizione, hanno lavorato per far rivivere e gioire, anche solo per una sera, il nostro Borgo.

Non possiamo invece ringraziare la SIAE, che ci ha inviato una richiesta di pagamento di €179,10 solo per aver chiesto il permesso d’intrattenimento necessario a far esibire, in modo semplice e festoso, un gruppo di 8-10 musicisti della nostra banda per allietare la serata.

Lasciamo a chi legge ogni considerazione.

Ci auguriamo che il Borgo, pur attraversando le difficoltà che accomunano oggi tutte le piccole comunità, sappia continuare a restare vivo, attivo e coeso, mantenendo intatta la sua identità e la sua capacità di creare momenti di gioia, incontro e condivisione per tutti i nostri concittadini.

Perché oggi più che mai, la gratuità è una vera donazione d’amore.

Con riconoscenza,

L’Amici da Curva e Don Geniu