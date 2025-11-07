“Rino Gaetano sempre più blu”: il 24, 25 e 26 novembre al cinema

La ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma è stata il palcoscenico per l’anteprima di un evento cinematografico atteso: “Rino Gaetano sempre più blu”, un documentario che promette di svelare l’artista e l’uomo dietro le canzoni iconiche e il cappello a cilindro. L’opera, diretta da Giorgio Verdelli, sarà proiettata come evento speciale nelle sale cinematografiche solo per tre giorni, il 24, 25 e 26 novembre.

​Un Mosaico di Voci e Materiali Inediti

​Il film-documentario si configura come un ritratto corale, arricchito da materiali unici e mai visti, che vanno oltre la semplice biografia. Tra i tesori portati alla luce, spicca un estratto di una traccia inedita intitolata “Un Film a Colori – Jet set”, il cui lancio in digitale è avvenuto il 29 ottobre per Sony Music Italy.

​A ricostruire il “poeta sotto il cappello” è un cast d’eccezione, un vero e proprio “mosaico di voci” che spazia tra affetti e colleghi:

​La Famiglia: La sorella Anna Gaetano e il nipote Alessandro, custodi della sua memoria più intima.

​Gli Amici di Sempre: Nomi storici della musica italiana come Riccardo Cocciante, Danilo Rea, Giovanni Tommaso, Shel Shapiro, Edoardo De Angelis ed Ernesto Bassignano.

​Gli Eredi Spirituali: Artisti contemporanei che portano avanti il suo lascito, tra cui Brunori Sas, Lucio Corsi, Sergio Cammariere e Giordana Angi.

​Un Viaggio Intimo tra Satira e Poesia

​”Rino Gaetano sempre più blu” non è solo un elenco di testimonianze; è un viaggio intimo e universale. La narrazione è affidata alla voce di Peppe Lanzetta e arricchita dai timbri intensi di attori e musicisti come Claudio Santamaria, Paolo Jannacci e Valeria Solarino.

​Un elemento distintivo è la presenza del giornalista Tommaso Labate, che a bordo di una mitica Fiat 128 ripercorre i luoghi della Calabria di Rino, offrendo uno sguardo sulle radici dell’artista.

​Il risultato è un ritratto che svela un Rino Gaetano più intimo, universale, e profondamente nostro, in grado di unire satira sociale, ironia disarmante e una sensibilità poetica che non ha mai smesso di parlare all’Italia.

​Non perdere l’evento: L’appuntamento con il mito e l’uomo Rino Gaetano è fissato in sala per il 24, 25 e 26 novembre.