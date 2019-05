A Rosarno è stato rinvenuto, nel tardo pomeriggio di ieri il cadavere di un uomo, di probabile origine straniera.

Il corpo, privo di documenti, era riverso tra le sterpaglie del retro dell’ex asilo comunale in via Maria Zita.

Potrebbe trattarsi di morte naturale avvenuta già da qualche giorno ma al momento non si esclude alcuna ipotesi.