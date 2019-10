Rinvenuto in un canale un cadavere in avanzato stato di decomposizione

Ieri pomeriggio, alle ore 15.45 circa, una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Crotone, è intervenuta nel Comune di Isola Capo Rizzuto Località Santo Stefano, per il recupero di un cadavere in avanzato stato di decomposizione, e consegnato agli enti competenti per l’identificazione e le indagini del caso.

Sul posto erano presenti i Carabinieri di Crotone e Isola Capo Rizzuto. Trattasi del corpo di un soggetto di sesso maschile rinvenuto all’interno di un canalone utilizzato per irrigazione in località Santo Stefano del Comune di Isola C.R.