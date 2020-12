Rinviato il match del Volley Soverato contro Macerata

La societá Volley Soverato comunica che la gara di campionato prevista per sabato 5 dicembre alle ore 20:30 in trasferta contro la CBF Balducci HR Macerata, non sará disputata ed è rinviata a data da destinarsi in seguito al riscontro di alcuni casi di positivitá Covid nel gruppo della squadra marchigiana accertati nel fine settimana scorso.

Per questo motivo, la Lega ha rinviato il match valevole per la quarta giornata di ritorno del girone est. Il Volley Soverato, dunque, ripartirà dalla trasferta di Marignano prevista domenica 13 dicembre, prima di chiudere l’anno 2020 con l’incontro in programma al Pala Scoppa sabato 19 dicembre alle 20:30 contro Talmassons.