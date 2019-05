I Sognattori-Klerò Quintet informano il gentile pubblico che lo spettacolo “Vetrine di memoria”, in programma per Domenica 2 giugno, è stato rinviato a data da destinarsi per problemi legati alla salute di uno dei componenti del gruppo.

Tutti i biglietti già acquistati per lo spettacolo saranno validi per la nuova data scelta. Ci scusiamo per il disagio e restiamo a vostra disposizione. Per info: 349-0618070.