Riparte #Neshimu, presentata la nuova fase. Si ricomincia giovedì 6 aprile

La nuova fase del progetto pensato e costruito da Food Centro Storico, l’associazione degli operatori della ristorazione che operano nel cuore del capoluogo calabrese, è stata presentata nella sede della concessionaria Autosala di viale Magna Graecia, a Catanzaro.

Oltre ai referenti del gruppo associativo (Sandro Laugelli, presidente dell’associazione e alcuni componenti del tavolo tecnico, Antonio Calarco, Massimo Esposito e Ivan Procopio) è intervenuto anche il sindaco Nicola Fiorita.

“I 31 soci di Food Centro Storico – ha affermato il primo cittadino – sono dei folli eccezionali perché non c’è niente di più bello che vivere il centro storico e loro prevedono anche dei premi per chi lo fa. Ma, ricordiamo bene, che i pazzi possono cambiare il mondo. E’ il momento che i catanzaresi credano nella propria città. Abbiamo avuto un grande Catanzaro, in ambito calcistico, e ora dobbiamo fare una Catanzaro grande e dipende da noi cittadini tutti, insieme all’Amministrazione Comunale.”

E’ intervenuto anche l’assessore al Turismo e Marketing Territoriale, Antonio Borelli: “E’ straordinario il senso di unità trasmesso da questa associazione. Finalmente un gruppo di operatori che hanno creato una sinergia attiva e propositiva. Questa sperimentazione può contaminare altri territorio. Sarà bellissimo ritrovarsi in centro storico per riscoprire la città attraverso il gusto”.

Importante il supporto fornito dalla Camera di Commercio di Catanzaro, con il suo presidente Pietro Falbo, e dall’Amc Spa con il suo direttore generale Marco Correggia.

L’associazione FOOD CENTRO STORICO (FCS) formata da operatori del Food & Beverage del centro storico di Catanzaro ha realizzato e finanziato, con l’aiuto di sponsor, il progetto #NESHIMU. L’iniziativa è iniziata nel dicembre 2021 con la programmazione di una serata a settimana, il giovedì, in cui i locali aderenti all’associazione, hanno proposto eventi, promozioni e attività di richiamo per il pubblico. Il concetto base legato al nome è quello di “far uscire”, per l’appunto #NESHIMU, le persone.

Le serate previste inizialmente erano 15, a partire da dicembre 2021. Purtroppo il Covid ha costretto l’associazione a sospendere momentaneamente il progetto che ora è pronto a ripartire.

Ricominciano, quindi, i giovedì di #NESHIMU, a partire dal 6 aprile.

Gli associati di FCS hanno organizzato una lotteria.

Da quando è iniziato #NESHIMU nei locali aderenti sono in distribuzione delle tessere di raccolta punti e per ogni 5 euro di spesa viene consegnato un bollino, per tutte le consumazioni effettuate durante la settimana e non solo il giovedì.

Chi avrà raccolto almeno 25 bollini, dal 10 giugno al 10 luglio 2023 potrà recarsi negli uffici di Zero x Centro, siti a Catanzaro in Piazzetta della Libertà n. 2, e ritirare il biglietto della lotteria al costo di € 2 cadauno.

In palio una Seat Ibiza, modello Reference 1.0 evo 59 kw (80 Cv) benzina Manuale 5 marce 2Wd colore Bianco Candy, offerta dalla concessionaria AutoSala e da FCS e molti altri premi messi a disposizione dagli associati.

L’estrazione finale è fissata per giorno 15 luglio a Villa Margherita, alle ore 20.00, in presenza del Sindaco o di un suo delegato.