Ripetuti maltrattamenti in famiglia, un arresto a Catanzaro

Ubriaco maltratta la moglie a Catanzaro. Nei giorni scorsi, la Stazione Carabinieri di Santa Maria ha proceduto ad eseguire un’ordinanza di applicazione di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un uomo, indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia.

L’attività è stata condotta dai militari in servizio presso la Stazione di Catanzaro S. Maria, anche attraverso l’escussione di testimoni.

L’ipotesi è che l’uomo, spesso in stato di alterazione correlato all’uso di alcol, abbia vessato la coniuge, ponendo in essere gravi aggressioni fisiche e verbali e, in una circostanza specifica, avrebbe tentato di sfondare la porta dell’abitazione.

L’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale competente. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.