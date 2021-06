Ripristinate le fermate dei treni a Squillace

L’imminente stagione turistica porterà a Squillace una piacevole novità: il treno. Nel nuovo orario di Trenitalia, dopo oltre un decennio, i treni faranno la loro fermata anche presso la stazione di Squillace. Un servizio utile, per molti indispensabile, di certo la riattivazione della fermata ferroviaria costituisce un’offerta aggiuntiva di servizi per una comunità che, per posizione geografica e tipologia di strutture commerciali e sportive, è diventata un punto di riferimento per l’intero comprensorio.

Consapevoli dell’importanza di tale servizio per la crescita del territorio, nei mesi scorsi il sindaco Pasquale Muccari e l’assessore alla Programmazione e Turismo, Franco Caccia, avevano sollecitato i vertici regionali e delle ferrovie e l’assessore regionale alle infrastrutture, Domenica Catalfamo, perché fosse riattivata la fermata dei treni, quanto meno durante il periodo estivo. La richiesta ha trovato da subito ascolto e disponibilità e con l’ufficializzazione dei nuovi orari si è avuta la giusta conferma.

Il raggiungimento di questo importante risultato, sono le parole dell’assessore Franco Caccia- è la dimostrazione evidente di come, attraverso un lavoro di squadra tra enti ed istituzioni diverse, sia possibile migliorare la qualità dei servizi del territorio calabrese.

Saranno circa 20 i treni che ogni giorno, a partire dalle prossime settimane, assicureranno la fermata a Squillace di treni in direzione nord e sud e vedranno rivitalizzata l’antica stazione ferroviaria, oggetto proprio in questi giorni di lavori di risistemazione da parte dell’ente proprietario dei beni, allo scopo di accogliere i viaggiatori in ambienti e con servizi adeguati. In un periodo in cui l’attenzione verso la tutela ed il rispetto dell’ambiente ha raggiunto i massimi livelli- aggiunge l’assessore Caccia- il ritorno dell’amico treno rappresenta un bene antico, capace di generare futuro. E’ indubbio che la possibilità di arrivare direttamente a Squillace costituisca una bella opportunità sia per i turisti ma anche per la popolazione locale e per quanti vivono nei comuni limitrofi, chiamati a spostarsi nelle località del litorale per motivi di lavoro, studio, tempo libero.

In particolare tra quanti scelgono le strutture turistico-ricettive, sono diversi coloro che esprimono il bisogno di spostarsi autonomamente per vivere al meglio il territorio circostante. Adesso la fermata del treno, peraltro ad un costo molto contenuto del biglietto– conclude la nota- consente a tutti di muoversi in piena autonomia ed in sicurezza ed ammirare le tante bellezze e le diverse tipicità di cui la nostra regione dispone.

Squillace, dopo l’assegnazione della Bandiera verde, la cui consegna ufficiale avverrà il prossimo 10 luglio nella città di Alba Adriatica, può ora contare su una rinnovata attenzione da parte di Trenitalia e della regione Calabria. Ma l’impegno degli amministratori locali prosegue e, a breve, arriveranno altre piacevoli novità.