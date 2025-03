Ripulita dalla sezione Italia Nostra “Paolo Orsi” la spiaggia di Soverato

Sabato 1 marzo, come previsto, la sezione Italia Nostra “Paolo Orsi” Soverato – Guardavalle ha ripulito la spiaggia di Soverato nelle due zone individuate. Altri rifiuti erano già stati recuperati e depositati opportunamente dai volontari e volontarie nei giorni scorsi in occasione dei sopralluoghi preliminari.

Sono stati raccolti rifiuta d’ogni sorta, un pericolo per la salute del mare e anche della nostra. Oltre ai rifiuti più ingombranti di secchi, copertoni di auto, reti e quant’altro, ciò che maggiormente preoccupa è la presenza di polistirolo.

Ne abbiamo raccolto in quantità rilevante sia in pezzi grandi che sbriciolato in granelli piccoli che solo i retini hanno potuto catturare. Una quantità spropositata di microplastica che finisce inesorabilmente nella catena alimentare.

Ma da dove proviene? Il pensiero va ai contenitori delle piantine che vengono coltivate lungo gli argini delle fiumare. E su questo invitiamo tutti a riflettere.

Confidiamo ora sulla sensibilità e sul senso di responsabilità dei cittadini, degli agricoltori e degli amministratori per una ferrea attenzione a tale problematica.

I sacchi raccolti sono stati depositati nei luoghi indicati e comunicati con Pec al comune di Soverato. Non meno preoccupante è la rete di cantiere in plastica (arancione) posta a inibire l’accesso alla pericolosa struttura del lido “Different beach”.

Come preannunciato e prevedibile, questa rete di plastica è stata divelta dal vento, lacerata e in parte seppellita dalla sabbia. Il luogo è diventato un vero ricettacolo di immondizia e di plastica d’ogni genere.

Auspichiamo che l’amministrazione intervenga per sanare questo degrado prima della prossima mareggiata.

VOGLIAMO UN AMBIENTE SANO e non deve rimanere una sola speranza!