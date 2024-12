Rischia di morire soffocato da un boccone di cibo, salvato dai carabinieri

Ha rischiato di rimanere soffocato per un boccone di cibo. Il provvidenziale intervento dei carabinieri, che hanno messo in atto tutte le operazioni di soccorso salvavita, compresa la manovra di Heimlich, ed il tempestivo intervento hanno evitato la tragedia salvando la vita all’uomo.

Il sindaco Giuseppe Zampogna, a nome dell’amministrazione comunale, ha espresso un sentito ringraziamento al maresciallo Placido Forte, comandante della locale stazione dei Carabinieri e al carabiniere Gallina per il pronto intervento che martedì scorso ha permesso di salvare un uomo in grave pericolo di vita.

«Questi gesti di professionalità e lucidità vanno evidenziati, e la comunità tutta di Scido ringrazia i militanti dell’Arma, che, anche in casi inconsueti ma pericolosi, sanno muoversi con efficacia per il bene delle persone dimostrano così di presidiare in modo attento il territorio e di essere un punto di riferimento fondamentale per tutti i cittadini. Conoscere le manovre salvavita può fare la differenza tra la vita e la morte, motivo per cui queste devono diventare un valore culturale condiviso. Si tratta di interventi capaci di ridurre o evitare il rischio di morte se eseguiti correttamente e con tempestività».

«Alla luce di questo episodio, l’amministrazione comunale ha deciso di attivare corsi specifici per insegnare le manovre di primo soccorso. L’obiettivo è consentire a tutti di acquisire competenze fondamentali per salvare vite, trasformando la preparazione al soccorso in un elemento essenziale per il bene della comunità».