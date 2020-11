Rischio chimico per i consumatori: nuovo maxi richiamo di varie marche di olio di semi di sesamo

Il Ministero della salute ha annunciato il ritiro dagli scaffali dei negozi di diversi lotti di olio di semi di sesamo venduti con vari marchi ma prodotti dalla stessa azienda.

Il Ministero della salute ha annunciato oggi un nuovo maxi richiamo di prodotti alimentari per possibile presenza di ossido di etilene oltre i limiti di legge per rischio chimico per i consumatori. Questa volta il ritiro dagli scaffali dei negozi riguarda diversi lotti di olio di semi di sesamo prodotto dall’azienda JOE & CO SRL nel proprio stabilimento di Camisano Vicentino, in provincia di Vicenza, e commercializzato con diversi marchi.

Come recitano i vari avvisi lanciati dal Ministero e datati 25 novembre, il richiamo è stato disposto in via precauzionale dallo tesso produttore dopo la scoperta della potenziale presenza di Ossido di etilene con valori oltre al limite nei semi di sesamo che già hanno portato a decine di richiami di prodotti alimentari nelle scorse settimane.

Nel dettaglio, i prodotti richiamati sono: l’Olio di semi di sesamo venduto a marchio “Yes organic” con lotto L16079020, venduto in Bottiglie di vetro da 500 ML con data di scadenza 20-07-2021; l’Olio di semi di sesamo venduto a marchio “Yes organic” con lotto L16086323, L16086007 venduto in Bottiglie di vetro da 250 ML con data di scadenza rispettivamente fissata al 18/05/2021 e al 07/07/2021; l’Olio di semi di sesamo venduto a marchio “Germinal” per il quale è prodotto con lotto L11565034 e data di scadenza fissata al 03-08-2021; l’Olio di semi di sesamo prodotto per BV&FDL SRL e venduto a marchio “Fior di Loto” in Bottiglie di vetro da 500 ML con lotti L34449008 e L34449325 con data di scadenza rispettivamente fissata al 08/07/2021 e al 21/05/2021; l’Olio di semi di sesamo venduto a marchio “Crudolio” con lotto L12422062 venduto in Bottiglie di vetro da 500 ML con data di scadenza 02-09-2021; l’Olio di semi di sesamo venduto a marchio “Crudolio” con lotto L12572322 in Bottiglie di vetro da 250 ML con data di scadenza 18-05-2021; l’Olio di semi di sesamo venduto a marchio “BENE BIO” con lotto L30160007 in Bottiglie di vetro da 250 ML con data di scadenza 7-07-2021.

Come sempre in questi casi, si invitano i consumatori a non consumare i prodotti interessati dal richiamo e di riportarli al punto vendita. Per precauzione, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare l’olio con i numeri di lotto segnalati e restituirli al punto vendita. Si ricorda che l’autorità, in questo caso il Ministero della Sanità, può anche stabilire la revoca del ritiro e del richiamo dei prodotti.