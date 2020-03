Riscontrati al Pugliese di Catanzaro tre nuovi casi positivi al Coronavirus

Alle ore 12 di oggi sono stati 2246 i tamponi eseguiti all’ospedale Pugliese dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Nelle ultime 24 ore ne sono stati effettuati 149 così distribuiti: 109 da pazienti provenienti dalla provincia di Catanzaro, 24 da Crotone e 16 da Vibo Valentia.

Di questi “solamente” 5, di cui 2 già noti, sono risultati positivi al Covid 19 a testimonianza di un trend in discesa contagi anche nell’area vasta centrale della Calabria così come in tutto il Paese. Attualmente sono stati 14 i ricoveri complessi nel reparto di malattie infettive, tra questi un paziente è stato dimesso e 5 sono stati trasferiti in terapia intensiva.

I ricoveri nelle ultime 24 ore in reparto malattie infettivesono due: un paziente covid proveniente da terapia intensiva e uno in fase di accertamento. Risulta deceduto un paziente ricoverato in terapia intensiva. Tamponi negativi sono 142.