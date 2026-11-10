Risorse dalla Regione Calabria per i contributi alle famiglie con disabili gravi in provincia di Catanzaro

Alecci: “Sono molto felice e soddisfatto. Questa è una battaglia che porto avanti da cinque anni. In questo modo si può dare un po’ di sollievo a famiglie che vivono in condizioni difficilissime. C’è ancora tanto ancora da fare, ma quanto fatto oggi ci conferma il bisogno di dare sempre maggiore ascolto alle persone, per riuscire ad ottenere risultati reali e tangibili.

Oggi è una di quelle giornate che mi rende orgoglioso di fare politica e mi fornisce la carica per andare avanti e provare a cambiare in meglio le condizioni di vita delle persone. Ho, infatti, ricevuto la telefonata dell’Assessore regionale Pasqualina Straface, che ringrazio, la quale mi ha comunicato che la regione Calabria ha reperito oltre 1 milione di euro per far scorrere tutta la graduatoria nella provincia di Catanzaro e soddisfare tutte le richieste di contributi per le disabilità gravissime.

Sono molto felice e soddisfatto. Questa è una battaglia che porto avanti sin dai primi mesi dopo la mia elezione a Consigliere Regionale nel 2021, attraverso interrogazioni, mozioni, dibattiti in aula e manifestazioni in giro per i territori.

Una battaglia di dignità in difesa di centinaia di famiglie che vivono una condizione difficilissima, dovendo prendersi cura di persone non autosufficienti che non riescono a svolgere in autonomia le attività basilari, come vestirsi, lavarsi, mangiare e hanno bisogno, purtroppo, di un’assistenza continua.

Ebbene, nonostante questa situazione molto grave, fino ad oggi, numerose famiglie, negli anni passati, erano rimaste fuori dall’elenco dei beneficiari.

A causa della scarsità delle risorse si erano viste escluse dal contributo tantissime famiglie anche con ISEE molto bassi. Tutto ciò era assolutamente inammissibile. Se si parla di disabilità gravissima, a mio avviso, non ci possono essere graduatorie o altri ostacoli burocratici.

Oggi si scrive una bella pagina di politica che non ha colore, che non ha bandiera, una pagina di dignità. Per quanto riguarda la disabilità e le persone più fragili in Calabria c’è tanto ancora da fare, ma quanto fatto oggi ci conferma il bisogno di dare sempre maggiore ascolto alle persone e ai territori, per riuscire ad ottenere risultati reali, veri, tangibili. Il ruolo dell’opposizione è anche questo, sollevare le questioni e provare a dare un contributo per risolverle.