Rissa durante la festa a Palermiti, quattro giovani in ospedale

Quattro giovani sono stati condotti al pronto soccorso dell’ospedale di Soverato sabato scorso dopo che hanno partecipato ad una rissa a Palermiti. Sabato sera nel centro delle Preserre era in corso la festa civile nell’ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna della Luce e sul palco si stavano esibendo i Matia Bazar.

A di stanza di qualche centinaio di metri dalla zona della festa si è verificata la rissa che ha visto protagonisti quattro giovani per futili motivi. Nella colluttazione tutti e quattro hanno riportato ferite e contusioni per cui è stato necessario l’intervento del Suem 118 e il successivo trasporto in ospedale per accertamenti.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Squillace, che hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’episodio.

Carmela Commodaro – S1TV