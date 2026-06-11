Rissa nel corso dell’inaugurazione di un locale nel catanzarese, sette persone denunciate

Sono sette le persone che sono state denunciate dai Carabinieri della locale compagnia a Sellia Marina, nel Catanzarese, per rissa e ubriachezza. Tra di loro ci sono anche due minorenni.

La denuncia è scaturita a seguito di una violenta rissa, sedata dai militari arrivati sul posto a seguito di una segnalazione arrivata al 112, scoppiata per futili motivi durante la serata di inaugurazione di un locale di intrattenimento.

I militari si sono trovati di fronte a circa cento persone in forte stato di agitazione e a una situazione di generale parapiglia. Nella confusione, i Carabinieri hanno soccorso una 24enne in condizione di evidente alterazione alcolica, affidandola al 118.

Proprio nel tentativo di chiarire cosa fosse accaduto alla ragazza, trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Catanzaro e successivamente dimessa senza conseguenze, i militari hanno avviato immediati accertamenti sul posto.

Il quadro emerso tramite l’acquisizione di testimonianze ed i video dei sistemi di videosorveglianza, è complesso: poco prima dell’arrivo dei militari, infatti, si era scatenata una violenta rissa che aveva coinvolto due distinti gruppi di giovani.

Vista la gravità dei fatti, la centrale operativa del comando provinciale ha immediatamente coordinato l’invio di rinforzi. Sul posto sono confluite diverse pattuglie della compagnia di Sellia Marina che hanno riportato definitivamente la calma.

Le indagini successive hanno permesso di ricostruire l’esatta dinamica della rissa, originata per futili motivi ed evidentemente agevolata dall’uso dall’alcol, portando alla denuncia in stato di libertà di tutti e sette i partecipanti.

A seguito della colluttazione, un uomo e i suoi due figli minori sono ricorsi alle cure mediche, riportando lesioni guaribili tra i 2 e i 7 giorni.