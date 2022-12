Ritirati dalle farmacie due lotti di spray nasale decongestionante

Con apposito provvedimento, l’Aifa – Agenzia italiana del farmaco – a tutela della salute pubblica, ha disposto oggi, 5 dicembre 2022, il ritiro volontario di due lotti del medicinale decongestionante BRUNIZINA spray nasale 0,2% soluzione 10 ml, AIC n. 005408036, lotti n. A60 con scadenza 05/2024 e n. A81 scad. 05/2024.

Il ritiro è stato disposto a scopo cautelativo, a seguito della comunicazione della Ditta BRUSCHETTINI SRL concernente il malfunzionamento dell’erogatore, ai sensi dell’art. 70 del D. L.vo 219/2006.

Il prodotto rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,, se accidentalmente ingerito, può determinare fenomeni tossici. Brunizina è un decongestionante utilizzato nei processi infiammatori nasali, paranasali e nasofaringei.

La ditta Bruschettini Srl con sede in via Via Isonzo, 6, nella Città Metropolitana di Genova, ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare.