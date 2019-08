Ritirato un lotto di TORVAST il farmaco che abbassa il colesterolo

Ritirato dalle farmacie un lotto del farmaco TORVAST, marca Pfizer, un composto appartenente alla famiglia delle statine. Si tratta di un noto anticolesterolo, in grado di abbassare i livelli elevati di colesterolo totale e LDL (“cattivo”), apolipoproteina B e trigliceridi in adulti, adolescenti e bambini dai 10 anni in su affetti da ipercolesterolemia primaria, quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata.

Nello specifico, si tratta del lotto n. W60403 con scadenza al 12/2020 di “TORVAST 30 compresse rivestite 20 mg” AIC n. 033007042. Il provvedimento, comunicato dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), è stato deciso dopo un’allerta diffusa dalla sede tedesca della Pfizer relativa ai valori di due parametri (TAMC e TYMC), misurati durante il test di stabilità del lotto.

La Pfizer Italia ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro e ha invitato la sezione per la Tutela della Salute dei Carabinieri a verificare che l’intervento sia eseguito nei termini e nei tempi corretti. Le confezioni del lotto W60403 di TORVAST, marca Pfizer 20mg erano state distribuite ai grossisti e ad alcune farmacie. Chi ne avesse acquistato una o più confezioni, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è invitato a riconsegnarle nella farmacia dove le ha prese. Può stare invece tranquillo chi usa la Atorvastatina (stesso farmaco), perché non ci sono stati problemi nella produzione.