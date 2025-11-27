Ritiro Spirituale a Torre di Ruggiero: “Riconosci, cristiano, la tua dignità”

Il Santuario Diocesano Santa Maria delle Grazie annuncia un’importante iniziativa spirituale in preparazione al Santo Natale. Si terrà presso la Casa per Ferie “Santa Maria delle Grazie” (via delle Grazie, 88060, Torre di Ruggiero) il ritiro intitolato: “Riconosci, cristiano, la tua dignità”, una citazione ispirata a Leone Magno.

Un Fine Settimana di Spiritualità

Il ritiro è aperto a tutti e si svolgerà su tre giorni, da giovedì 19 Dicembre 2025 (dalla Cena) a domenica 21 Dicembre 2025 (al Pranzo).

Il percorso di spiritualità sarà guidato dal Monaco Camaldolese Ubaldo Cortoni, figura di riferimento spirituale e noto per la sua profonda predicazione. Sarà un’opportunità di riflessione e preparazione interiore in vista delle festività natalizie, un momento per riscoprire il valore intrinseco della persona umana nella prospettiva della fede cristiana.

Modalità di Partecipazione e Iscrizione

È possibile partecipare al fine settimana di spiritualità con o senza pernottamento, scegliendo tra diverse opzioni tariffarie:

Con Pernottamento:

Camera Doppia o Multipla: € 150,00

Camera Singola: € 175,00 (La quota include tutti i pasti e il pernottamento per l’intero periodo.)

Incontri senza Pernottamento (Quota di Partecipazione Giornaliera):

Pranzo e Cena: € 20,00 (Per coloro che desiderano partecipare solo ai momenti di riflessione e ai pasti del giorno.)

È fondamentale dare l’adesione entro e non oltre il 7 Dicembre contattando direttamente Don Orazio al numero: 340 539 3689. È disponibile anche un modulo d’iscrizione tramite QR code (come indicato sulla locandina).

Il Santuario e la Casa per Ferie invitano caldamente fedeli e comunità a prendere parte a questo significativo momento di fede e preparazione all’Incarnazione.