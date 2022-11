Ritiro volontario di un medicinale indicato per il trattamento dell’asma bronchiale. Ecco lotto e info

La Società S.F. Group SpA con propria e-mail del 15 novembre 2022 ha comunicato il ritiro volontario cautelativo su tutto il territorio, della specialità medicinale sottoindicata, nel lotto riportato: SALMETEROLO FLUTICASONE S.F. GROUP 25+125 – AIC 046084024 Lotto N. 1072021 scad. 07/2023.

Il provvedimento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato disposto per motivi di sicurezza a seguito del potenziale difetto di qualità dell’erogatore. Salmeterolo e Fluticasone SF 25 mcg/250 mcg/dose predosata sospensione pressurizzata per inalazione 1 inalatore in al 120 dosi è un medicinale soggetto a prescrizione medica (classe A), a base di salmeterolo + fluticasone, appartenente al gruppo terapeutico Adrenergici respiratori. E’ commercializzato in Italia da SF Group S.r.l.