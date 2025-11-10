Ritorna a Lamezia Terme la Grande Festa del Cioccolato Artigianale!

Lamezia Terme – Corso Numistrano 14-15-16 Novembre 2025

Dopo il successo dello scorso anno, ritorna a Lamezia Terme da venerdì 14 a domenica 16 Novembre 2025, la grande Festa del Cioccolato Artigianale con il Patrocinio del Comune!

Corso Numistrano ospiterà le eccellenze italiane del cioccolato artigianale: un appuntamento imperdibile per gli amanti del cioccolato, dove i Maestri Cioccolatieri provenienti da diverse regioni italiane faranno scoprire i segreti di un prodotto unico, frutto di antiche tradizioni tramandate di generazione in generazione.

La festa celebra il cioccolato nella sua forma più autentica, privo di additivi e conservanti. I visitatori potranno degustare praline, gianduiotti, cremini, cioccolato con frutta secca e spezie, tutti realizzati con tecniche tradizionali. Il cioccolato artigianale, caratterizzato da un aroma intenso e una texture che si scioglie in bocca, regalando un’esplosione di gusto senza eguali, sarà il protagonista indiscusso dell’evento.

Non solo cioccolato: tanto divertimento per tutti!