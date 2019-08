Ritorna a Soverato “Noi che…” la festa a tema “anni 80”

Il mese di agosto è arrivato, l’estate entra nel vivo. In Calabria il mare è bellissimo, le spiagge affollate e colorate dagli ombrelloni. Nell’aria si respira la solita atmosfera spensierata e allegra. C’è voglia di divertimento, di stare con gli amici e far tardi la sera, c’è voglia di rivivere gli anni più belli del secolo scorso, quando la discomusic riusciva a trasmettere sensazioni uniche che ti rimanevano dentro. Per chi ha vissuto i mitici anni ottanta, tutto è diverso, tutto viene vissuto con la consapevolezza di essere stati fortunati, perché quel decennio è stato uno spartiacque tra il boom economico degli anni sessanta e la “web generation” degli anni duemila.

Così anche quest’anno, ritorna l’evento più atteso della costa jonica, ritorna il “Noi che…” la festa a tema “anni 80” che da undici edizioni anima la movida calabrese nel giorno precedente o successivo al ferragosto. Ma non abbiamo fretta di svelarvi tutte le novità e le sorprese che stiamo preparando per questa nuova edizione della festa più glamour dell’estate 2019. Vi consigliamo di segnarvi data e luogo del “Noi che…”. Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest’anno sarà il Noa Club (o meglio la Marinella, giusto per ricordare i mitici anni ottanta) di Soverato ad ospitare il prossimo 14 agosto il popolo del “Noi che…”.

Ovviamente vi ricordiamo che la festa è vietata ai minori di 33 anni e che vi aspettiamo vestiti con qualcosa che possa ricordare le mode e le tendenze degli anni ottanta. Come le mitiche Timberland o gli indimenticabili Levi’s 501. La macchina organizzativa è partita e, siamo certi, che anche quest’anno sarà un successo.

“Noi che…” per dieci volte abbiamo reso speciale la vostra estate, siamo pronti a spegnere l’undicesima candelina, insieme a voi, insieme alla musica più bella degli anni ottanta. Il 14 agosto vi aspettiamo tutti al “Noa Club” e sarà di nuovo bellissimo, di nuovo “Noi che…”