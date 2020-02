Ritorna il Carnevale di Amantea

IL CARNEVALE DI AMANTEA, ritorna mantenendo la formula che è stata di successo nel passato, con qualche novità. Alle tre tradizionali sfilate dei carri e maschere (DOMENICA 23, MARTEDÌ 25 FEBBRAIO E DOMENICA 1° MARZO) nel centro cittadino, nel programma di quest’anno è stata inserita un’anteprima per SABATO 22 FEBBRAIO, la “Notte delle Stelle Filanti”, organizzata dalla Associazione Commercianti “ViviAmantea”. Nella anteprima di sabato, a partire dal primo pomeriggio e fino a notte inoltrata, le vie del centro saranno animate da gruppi musicali e varie attrazioni per ricreare il clima di festa e sano divertimento, principale ingrediente della festa di carnevale.

Come di consueto, la giornata del lunedì grasso, 24 FEBBRAIO, sarà dedicata ai bambini con il “CARNEVALE DI PICCOLI”, una allegra sfilata di mascherine per il centro, per concludersi in serata con la “SAGRA DELLA FRITTATA DI CARNEVALE”, il piatto tipico della tradizione amanteana.

I quattro gruppi che stanno realizzando i carri che parteciperanno alle sfilate del “Carnevale di Amantea – Allegria di Calabria” sono nel pieno dell’attività. I carristi, infatti, devono cercare di recuperare il ritardo accumulato a causa della partenza “ritardata”.

L’altra positiva novità, è il fattivo apporto al Comitato Organizzatore “G. Brusco” pervenuto da associazioni cittadine, l’Associazione Commercianti “ViviAmantea” e il Consorzio Albergatori “Riviera degli Oleandri”, nonché da associazioni di volontariato come l’Auser. È questa la giusta premessa perché il coinvolgimento di tutto il territorio possa portare a fruttuosi risultati di promozione della città e del suo comprensorio.

Programma della manifestazione:

Sabato 22 febbraio 2020 – ore 15,30:

Anteprima del Carnevale:“La Notte delle Stelle Filanti” (organizzazione Associazione Commercianti ViviAmantea)

Domenica 23 febbraio 2020 ore 15,00:

Prima sfilata dei grandi carri e gruppi mascherati accompagnati dalle coreografie delle scuole di ballo. La sfilata si snoderà lungo il circuito (due giri) da via Margherita, piazza Commercio, corso V. Emanuele, piazza Cappuccini, via Baldacchini, viale Trieste, via Libertà e via Dogana.

Lunedì 24 febbraio 2020 – ore 15,30:

“Carnevale dei Piccoli” e Sagra Frittata i Carnulevari. Sul palco di piazza Commercio sfilata delle mascherine. A seguire Sagra della “Frittata i Carnulevari”, il succulento piatto della tradizione amanteana, e musica popolare.

Martedì 25 febbraio 2020 – ore 15,00:

Seconda sfilata dei grandi carri e gruppi mascherati accompagnati dalle coreografie delle scuole di ballo. La sfilata si snoderà lungo il circuito (due giri) da via Margherita, piazza Commercio, corso V. Emanuele, piazza Cappuccini, via Baldacchini, viale Trieste, via Libertà e via Dogana.

Domenica 1 marzo 2020 – ore 15,00:

Gran finale della sfilata dei grandi carri e gruppi mascherati accompagnati dalle coreografie delle scuole di ballo. La sfilata si snoderà lungo il circuito (due giri) da via Margherita, piazza Commercio, corso V. Emanuele, piazza Cappuccini, via Baldacchini, viale Trieste, via Libertà e via Dogana.

Dalle ore 19 premiazione dei gruppi di carristi in Piazza Cappuccini