Ritorna la prosa al Politeama di Catanzaro con Carlo Buccirosso ne “Il vedovo allegro”

Non si è spenta l’eco dell’entusiasmo per l’emozionante serata di apertura di “Musica & Cinema” al Teatro Politeama di Catanzaro con il concerto “Morricone dirige Morricone”. Applausi a scena aperta per il maestro Andrea Morricone, che ha diretto l’Orchestra Roma Sinfonietta in un intenso tributo alle più belle musiche da film composte dal padre Ennio.

Un evento che ha contribuito a rinsaldare il legame tra Catanzaro, il Politeama ed il compianto Premio Oscar – che fu cittadino e presidente onorario di Musica & Cinema – attraverso la profonda testimonianza di Andrea Morricone ed il suo impegno nel tenere viva la memoria dell’indimenticato compositore che ha rappresentato l’eccellenza italiana in tutto il mondo.

La stagione di Musica & Cinema al Teatro Politeama proseguirà giovedì 23 gennaio con il ritorno della prosa: protagonista sul palco Carlo Buccirosso, attore e regista di grande successo, vincitore tra gli altri premi del David di Donatello, indimenticabile protagonista di capolavori come Il divo e la Grande bellezza. In scena il remake de “Il vedovo allegro”, ispirato al celebre film del 1950 con Amedeo Nazzari, Carlo D’Apporto e Ave Ninchi. Una nuova commedia pieni di colpi di scena e momenti di suspence, che regalerà al pubblico risate e riflessioni affrontando temi universali e attuali grazie all’inconfondibile maestria narrativa di Buccirosso.

La storia ha al centro la vicenda di Cosimo Cannavacciuolo, tre anni dopo la fine della pandemia, stabilmente affetto da ansie e paure, inquilino del terzo piano di un antico palazzone situato nel centro di Napoli. Rimasto vedovo, ha visto la sua attività di antiquariato fallire e rischia di perdere l’appartamento in cui vive.

Alle sue preoccupazioni e alla solitudine, si aggiungono i vicini, depositari di un drammatico segreto. Tuttavia, la presenza di Salvatore, il custode bizzarro, e dei suoi figli Ninuccio e Angelina, porta un tocco di vitalità alla sua vita quotidiana. Riuscirà ad uscire dal baratro e a risollevare la sua esistenza? Con la sua inconfondibile ironia, Buccirosso tratteggia un racconto che esplora le fragilità umane senza mai rinunciare a strappare un sorriso.

La Fondazione Politeama ha inteso agevolare l’accesso a tutte le fasce di pubblico proponendo biglietti dagli 8 ai 25 euro con ulteriore scontistica del 20 percento dedicata agli studenti universitari. Per informazioni è possibile consultare il portale www.politeamacatanzaro.net o telefonale al botteghino al numero 0961501818. La stagione di “Musica & Cinema” è finanziata con risorse PAC 2014/ 2020- Az. 6.8.3. erogate ad esito dell’Avviso “Eventi di promozione Culturale 2024” dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità – Settore Cultura.