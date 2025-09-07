Ritorna lo spettacolo della Luna Rossa: la grande eclissi totale del 2025

Dopo tre anni di attesa, gli amanti del cielo avranno finalmente una nuova occasione per ammirare uno degli spettacoli più affascinanti della volta celeste: l’eclissi totale di Luna.

L’evento, già ribattezzato come il più atteso del 2025, si verificherà domenica 7 settembre, quando il nostro satellite si tingerà di un suggestivo color rosso sangue. L’ultima eclissi totale visibile dall’Italia risale infatti al 16 maggio 2022, rendendo questa nuova occasione ancora più imperdibile.

​Un fenomeno da non perdere

​A partire dalle 19:30, la Luna inizierà il suo passaggio attraverso il cono d’ombra della Terra, dando il via allo show. Pochi minuti dopo il tramonto del Sole, la Luna sorgerà già parzialmente eclissata, ma il momento clou sarà poco dopo le 20:00, quando il satellite sarà completamente oscurato e raggiungerà la sua massima intensità cromatica.

Il rosso della Luna, infatti, si preannuncia particolarmente vivido, poiché in quel momento si troverà a una distanza molto vicina alla Terra. Lo spettacolo proseguirà gradualmente fino alle 23:00, quando la Luna tornerà al suo colore abituale.

​Per la prossima eclissi totale di Luna visibile dal nostro Paese, dovremo attendere fino al 12 gennaio 2028.

​Osservazione dal vivo e online

​Numerosi gli eventi organizzati in tutta Italia per permettere a tutti di godersi al meglio il fenomeno. L’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) ha infatti previsto diverse iniziative, sia dal vivo che in diretta streaming.

​A partire dalle 19:15 , i canali YouTube e Facebook di EduINAF trasmetteranno le riprese in tempo reale dell’eclissi da diverse sedi, come Roma e Palermo, con il supporto di esperti e astrofili.

Alle 19:45, il noto astrofisico Gianluca Masi curerà una diretta speciale dal suo Virtual Telescope.

​Anche l’Unione Astrofili Italiani (UAI) ha organizzato una serie di serate di osservazione in diverse città, da La Spezia a Siracusa, offrendo a tutti la possibilità di ammirare l’evento con il supporto di guide esperte.

​Insomma, che siate appassionati di astronomia o semplicemente curiosi, non vi resta che alzare lo sguardo al cielo per non perdere questo raro e affascinante spettacolo della natura.