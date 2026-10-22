Ritorno al Palascoppa per i “Cagnacci”: l’NBS Soverato è pronto al grande debutto casalingo contro la Lu.Ma.Ka. Reggio Calabria

È finalmente arrivato il momento tanto atteso dai tifosi biancorossi. Nonostante il calendario ufficiale indichi la quarta giornata, un intreccio di rinvii e turni di riposo ha fatto slittare il debutto stagionale tra le mura amiche del Palascoppa.

Questa domenica, i “Cagnacci” dell’NBS Soverato tornano finalmente nella loro “cuccia” per infiammare il pubblico di casa.

​L’avversario di turno è di quelli tosti: sul parquet calabrese arriverà la Lu.Ma.Ka. Reggio Calabria, pronta a dare battaglia in una sfida che promette spettacolo e grande intensità agonistica.

Voglia di riscatto e tanta energia

​I padroni di casa si presentano all’appuntamento con il morale alto e una carica rinnovata, nonostante l’amaro esordio sul parquet del Pala Botteghelle contro la VIS Reggio Calabria.

La squadra ha lavorato sodo in settimana per smaltire la tensione della prima uscita e limare i dettagli, decisa a sfruttare il fattore campo per sbloccare la propria classifica e regalare la prima gioia ai propri sostenitori.

Un autunno caldissimo: un “back-to-back” imperdibile

​Il debutto casalingo è solo il primo capitolo di un tour de force emozionante per i tifosi soveratesi. La società ricorda infatti che il Palascoppa sarà teatro di un doppio appuntamento casalingo ravvicinato:

​Venerdì 30 ottobre, alle ore 20:00, sempre nella tana amica, è in programma il recupero della prima giornata contro la Scuola Basket Viola (Reggio Calabria).

Un’occasione imperdibile per gli appassionati della palla a spicchi e per l’intera cittadinanza, chiamata a stringersi attorno alla squadra. La società lancia la volata finale per riempire il palazzetto: l’obiettivo è far sentire tutto il calore del pubblico sugli spalti, trasformando il Palascoppa in un vero e proprio fortino per dare il giusto vigore e la spinta decisiva ai ragazzi in campo.

​La palla a due si avvicina: l’NBS Soverato è pronta a ruggire. E il pubblico di casa non vede l’ora di rispondere presente.