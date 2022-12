“Ritorno alle radici”: martedì 27 dicembre visita guidata nel cuore antico di Catanzaro

Martedì 27 dicembre è previsto, nel centro storico di Catanzaro, il tour guidato “Ritorno alle radici” che condurrà alla scoperta dei quartieri più antichi e della Chiesa ed oratorio del Carmine situati nell’antico quartiere Grecìa.

Come quella svolta lunedì 12 dicembre, anche questa visita guidata è curata dalla guida turistica certificata Angela Rubino, in collaborazione con la Cooperativa Atlantide e collegata alla rassegna Catanzaro Jazz Fest, che quest’anno celebra i suoi venticinque anni.

Quello di martedì 27 dicembre sarà un intero pomeriggio dedicato alla cultura, alla storia, all’arte, alla musica, al territorio. Si inizierà alle 16.15, con partenza dall’ingresso di Villa Margherita, per poi proseguire con un vero e proprio “viaggio” nella città antica alla scoperta dei luoghi legati alle origini e alle attività, come l’arte della seta, che caratterizzarono il tessuto socio-economico della città di Catanzaro, dalla creazione del primo nucleo urbano, fino all’era moderna.

Alla fine del tour, vi attendono le sonorità del Catanzaro Jazz Fest, nella raffinata cornice di Palazzo de’ Nobili dove, a partire dalle ore 19.00, si esibirà in piano solo ed elettronica, Fabio Giachino con il progetto “Limitless”.

Di seguito il programma:

Ore 16.15: Ritrovo all’ingresso di Villa Margherita e accoglienza.

Ore 16.30: Inizio tour e visita alla Chiesa e all’oratorio del Carmine

Ore 17.10: Visita agli antichi quartieri Grecìa e Santa Barbara e affaccio panoramico di Bellavista.

Ore 18.00: Visita a Palazzo de’ Nobili

Ore 18.30: Conclusione tour.

Ore 19.00: Concerto Fabio Giachino, “Limitless”, Palazzo de’ Nobili.