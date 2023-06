Ritrovata a Catanzaro la donna scomparsa giovedì scorso a Girifalco

E’ stata rintracciata ieri sera, intorno alle 21.30, sul corso Mazzini a Catanzaro la 47enne di Girifalco scomparsa giovedì mattina. Era nei pressi di un bar quando i carabinieri l’hanno riconosciuta e successivamente affidata alla famiglia.

L’ultima volta era stata avvistata su corso Migliaccio, prima di far perdere le proprie tracce. Sono state ore di apprensione, tra l’appello dei parenti e le ricerche delle forze dell’ordine. La donna, allontanatasi senza cellulare e in stato confusionale, è in buone condizioni.