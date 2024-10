Ritrovata la 17enne scomparsa in Calabria

Sospiro di sollievo nel Vibonese. E’ stata ritrovata sana e salva dai carabinieri la ragazza (17 anni) scomparsa da Maierato, nel Vibonese. Le indagini, avviate subito dopo la denuncia del padre, sono proseguite senza sosta.

La ragazza era partita come ogni giorno per andare a scuola a Vibo, insieme al fratello, ma una volta giunta in città non si sono avute più sue notizie.

L’intera cittadina è rimasta col fiato sospeso, con appelli lanciati dal sindaco e dal parroco affinché tutti collaborassero per ritrovarla.