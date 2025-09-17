Ritrovati i due bimbi spariti in Calabria, sono in Romania con la nonna

Vanno ad arrestare la madre e non trovano i figli di quattro e cinque anni: ricerche tra Pollino e Sibaritide

L’allarme era scattato mercoledì 10 settembre, quando i carabinieri erano andati a eseguire un ordine di arresto nei confronti della madre, una 28enne romena residente da anni tra Corigliano-Rossano e Castrovillari.

In quel frangente, i militari avevano notato che dei suoi due figli non c’era traccia e il silenzio opposto dalla donna alle loro domande aveva fatto presagire qualcosa di preoccupante.

L’opposizione della donna aveva indotto i militari a denunciarla in Procura per abbandono e di sottrazione di minori, ma poche ore sono state poi sufficienti per fugare ogni timore. I due piccoli si trovano nella loro patria d’origine insieme alla nonna materna.