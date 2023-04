Ritrovato dai carabinieri il 18enne scomparso in Calabria

Sono ore di apprensione a Pizzoni, piccolo centro del vibonese, per la scomparsa di un ragazzo poco più che 18enne. Bilal Mojahid, studente del secondo anno dell’Ipseoa Gagliardi di Vibo.

Il ragazzo, di origine marocchine, vive con la sua famiglia da oltre 20 anni nel centro del vibonese. Ieri mattina è sceso alla fermata dell’autobus nei pressi della biblioteca comunale di Vibo Valentia e da allora non si hanno più notizie.

Sono stati i familiari a lanciare l’allarme non vedendolo rientrare a casa. “Al momento della scomparsa indossava un giubbino blu e dei jeans“. L’appello è rivolto a tutti e a chiunque abbia notizie di avvisare subito i carabinieri.

AGGIORNAMENTO

E’ stato ritrovato questa mattina, intorno alle 8, Bilal Mojahid, il ragazzo di origini marocchine scomparso ieri da Pizzoni, nel Vibonese, dopo essere uscito di casa per andare a scuola. Il diciottenne sarebbe stato avvistato da una persona, a Portosalvo, frazione di Vibo, che ha allertato i carabinieri.

Di lui non si avevano notizie da ieri mattina quando era sceso alla fermata dell’autobus nei pressi della biblioteca comunale di Vibo. Ricevuta la segnalazione, i carabinieri insieme al papà e al fratello sono andati a prenderlo. Non sono state chiarite al momento le ragioni del suo allontanamento e per precauzione, sarà sottoposto a controlli in ospedale.