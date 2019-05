Ritrovato il giovane di 33 anni scomparso

Ritrovata la persona dispersa dal pomeriggio di ieri. Si tratta di un giovane di 33 anni di Cassano allo Ionio (Cosenza), scomparso dal pomeriggio di sabato. Si tratta di Carmine Arcidiacono, 33 anni, visto l’ultima volta in contrada Lattughelle. I Carabinieri e i Vigili del Fuoco sono in azione dalla serata di ieri per cercarlo.

Il giovane si era allontanato da casa alle 17 circa del 18 maggio, senza più fare ritorno. La segnalazione effettuata dai Carabinieri alla Sala Operativa 115 di Cosenza ha dato l’avvio alla procedura di ricerca.

Sul posto nell’immediato la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Castrovillari. Su disposizione della Direzione Regionale vigilfuoco Calabria è stato inviato automezzo AF/UCL (posto di comando avanzato) con unità TAS di secondo livello per il coordinamento delle operazioni di soccorso. Attivato anche il nucleo cinofili del Comando di Lecce che, raggiunto il luogo delle ricerche ha iniziato ad operare alle prime luci dell’alba.

Questa mattina elicottero dei vigili del fuoco proveniente dal reparto volo di Bari ha sorvolato la zona interessata avvistando il malcapitato. Il giovane è cosciente ma visivamente provato. Prestate le prime cure è stato trasportato in una struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti e controlli.