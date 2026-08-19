Ritrovato il relitto dell’ultraleggero scomparso in Calabria, morti i due avvocati a bordo



​Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche dell’ultraleggero scomparso nella mattinata di domenica. Il relitto del velivolo è stato individuato nel territorio comunale di Fuscaldo, in provincia di Cosenza, precisamente in località Laghicello, a poca distanza da un piccolo invaso lacustre naturale. Tragico il bilancio: entrambi gli occupanti hanno perso la vita nell’impatto.

Le vittime sono due noti legali: il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, residente a Roma, e Angela Buccico, 55 anni, originaria di Matera. La notizia ha destato profondo cordoglio non solo nella comunità calabrese ma anche in quella lucana.

Angela Buccico era infatti figura molto conosciuta a Matera: figlia di Emilio Nicola Buccico — ex primo cittadino della “Città dei Sassi” dal 2007 al 2009 — e sorella di Rocco Buccico, attuale vicesindaco della città.

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A confermare ufficialmente il ritrovamento, avvalorando le indiscrezioni che si rincorrevano fin dalle prime ore della mattinata, è stato il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea.

​Attualmente la zona dell’incidente, impervia e di difficile accesso, è presidiata dai soccorritori.

Sono tuttora in corso le complesse operazioni di recupero dei corpi e dei resti del velivolo, mentre spetterà alle autorità competenti effettuare i rilievi per chiarire le esatte dinamiche e le cause che hanno portato allo schianto.