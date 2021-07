Ritrovato senza vita un uomo disperso in Calabria

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia, a seguito della richiesta da parte dei Carabinieri, ieri alle 16:30 circa, in attuazione delle procedure previste nel piano provinciale di ricerca persone scomparse, sono intervenuti a Cessaniti in località Cava per la ricerca di una persona.

Sul posto è stata inviato oltre alla prima partenza, il personale esperto in Tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviali) ed esperto Tas (Topografia Applicata al Soccorso) con apposti automezzi tra cui l’Ucl (Unità Comando Locale).

Sono iniziate, così, le ricerche della persona dispersa. Alle 18:20 circa il personale dei Vigili del Fuoco ha ritrovato il malcapitato lungo una scarpata privo di vita.