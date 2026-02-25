Riunito a Soverato il direttivo cittadino di Forza Italia

Si è riunito il direttivo cittadino, avviando un percorso che nasce dall’ascolto e guarda con decisione al futuro.

Un confronto autentico, orientato a costruire una visione ampia e concreta per la Soverato dei prossimi anni.

Mentre il nostro hinterland cresce, si organizza e partecipa con entusiasmo alle grandi occasioni di promozione del territorio,

Soverato attraversa una fase che invita a riflettere: la diminuzione dei residenti e l’assenza di una prospettiva di lungo periodo rendono evidente la necessità di tornare a immaginare la città con uno sguardo che vada oltre l’immediato.

Le criticità quotidiane, dal decoro urbano alla manutenzione ordinaria, sono segnali di un’esigenza più profonda: quella di una programmazione chiara, stabile e condivisa.

Crediamo che da qui si debba ripartire: dalla trasparenza dell’azione amministrativa, dalla condivisione delle scelte con i cittadini, dal coinvolgimento della comunità sui temi strategici per il futuro. Perché solo dove c’è fiducia si costruisce sviluppo.

I valori liberali — libertà, responsabilità, merito, attenzione al lavoro e alle famiglie — rappresentano il motore per superare la stagnazione che la città vive da oltre un decennio e per rimettere in movimento energie, idee e opportunità.

Non vogliamo alzare i toni, ma alzare lo sguardo. Come un faro che illumina il mare senza imporre la rotta, il nostro impegno sarà offrire un punto di riferimento a chi desidera contribuire, con equilibrio e spirito positivo, alla crescita della città e a una visione capace di accompagnarla nei prossimi cinquant’anni.

Ci auguriamo che anche le altre sensibilità e forze del centrodestra possano riconoscersi in questo percorso e convergere in una linea comune, nell’interesse esclusivo di Soverato e della sua comunità.

Il futuro non si annuncia: si costruisce, giorno dopo giorno. E questo è il momento di iniziare.

Il Direttivo di Forza Italia Soverato