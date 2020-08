Si è riunito il Direttivo del Circolo del Partito Democratico di Soverato a seguito delle dimissioni rassegnate, qualche tempo fa, dal segretario Fabio Guarna. I lavori sono stati introdotti dal responsabile del settore organizzazione della segreteria provinciale, Francesco Severino, il quale ha sottolineato l’esigenza di rilanciare l’attività del partito in una realtà importante come quella di Soverato, dove, tra l’altro, il 20 e il 21 settembre si voterà per il rinnovo dell’Amministrazione Comunale.

Severino ha lanciato un appello a sostenere il sindaco Alecci e i candidati del PD all’interno della lista “Cambiamenti” e ha auspicato un confronto ravvicinato tra partito e amministratori per rendere più feconda e virtuosa l’attività di governo nei confronti della comunità e ha suggerito l’opportunità di nominare un coordinamento per portare il partito al congresso.

Nel corso del dibattito hanno preso la parola Irma Petrella, Antonio Pellegrino, Onofrio Ranieri, Giuseppe Macrina e Fabrizia Caridi, i quali hanno dato la disponibilità a lavorare per sviluppare iniziative e assumere prese di posizione in grado di rafforzare il PD e di renderlo sempre di più un grande punto di riferimento.

Michele Drosi, presidente dell’Assemblea Provinciale del PD, ha tratto le conclusioni, mettendo in luce l’importanza di una ripresa dell’iniziativa politica del PD in una delle città più significative della provincia. “Riorganizzare il partito è un punto imprescindibile – ha sottolineato – per poter essere presente nella società e interprete autentico rispetto ai problemi dei cittadini, in un momento particolarmente difficile dovuto alle conseguenze create dal Covid”.

Infine, Drosi ha auspicato un confronto ravvicinato tra partito e amministrazione comunale per poter approfondire e valutare al meglio le scelte nell’interesse dell’intera comunità, e la necessità di interagire con i circoli del comprensorio sui problemi che sono di interesse più generale, quali sanità, ambiente e infrastrutture. Al termine della riunione è stato nominato un coordinamento composto da Irma Petrella, Antonio Pellegrino, Onofrio Ranieri, Fabrizia Caridi e Giuseppe Macrina, con il compito di condurre il partito al congresso per l’elezione degli organismi ordinari.