RivaDestra Catanzaro: a Soverato per rendere omaggio ai martiri delle Foibe

Commossa manifestazione organizzata, a Soverato, dal Coordinamento Provinciale RivaDestra Catanzaro, insieme ai circoli di Fratelli d’Italia del Basso Ionio, in occasione della giornata nazionale del ricordo, da sempre celebrata con trasporto dai militanti della destra sociale, ma formalmente riconosciuta come solennità civile nazionale solo nel 2004.

“E’ importante” dichiara il coordinatore provinciale RivaDestra Catanzaro, Avv.Giuseppe Grande “preservare la memoria e celebrare il ricordo di una delle tragedie italiane più truci, non solo per la dolorosa complessità della vicenda ma anche per il lungo tentativo di mistificazione che una certa politica ha sperato, per decenni, di operare”.

La manifestazione, tenutasi presso il monumento ai caduti del Comune di Soverato, si è conclusa con la posa di un mazzo di fiori tricolore, simbolo di unione fraterna e imperitura memoria nonché di ideale connessione tra la il passato ed il presente.

Accorso, per la solenne celebrazione della giornata del ricordo, il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia On.Filippo Pietropaolo che si è unito, alla silenziosa preghiera, dei numerosi militanti riuniti per l’occasione.

“Tale funesta tragedia” ha concluso Giuseppe Grande “meriterebbe una maggiore sensibilità da parte delle amministrazioni locali, delle scuole e delle associazioni culturali. Pertanto, il diritto all’ampio riconoscimento di un tributo al dramma di migliaia di esuli istriani, fiumani e dalmati sarà, per RivaDestra, una battaglia sociale e politica, che partirà propria dalla formale richiesta di intitolazione di una strada o una piazza ai martiri delle foibe.”