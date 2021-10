Roberto Occhiuto: “Il governo Draghi restituisca la Sanità ai Calabresi!”

Sempre più drammatica la situazione sanitaria in Calabria. Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, sollecita – presso Palazzo Chigi – un intervento che ponga fine nell’immediatezza al commissariamento Longo.

“Il governo Draghi” – dice – “resituisca la Sanità ai Calabresi!”. “I 12 anni di gestione commissariale non hanno sortito alcun esito positivo: il debito non si è ridotto e le prestazioni sanitarie non sono affatto migliorate”.

