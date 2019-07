Roby Facchinetti in concerto a Stalettì

Sarà l’ex leader vocale dei Pooh, Roby Facchinetti, l’ospite di punta dei festeggiamenti in onore di San Rocco il 16 agosto p.v. a Staletti’. Nella piazza principale, con inizio alle ore 21,00, il noto tastierista, cantautore e compositore raccoglierà i fan in una delle tante tappe del suo nuovo tour “Inseguendo la mia musica”.

In scaletta, oltre ai suoi nuovi brani, tantissimi pezzi scritti con il co_autore Valerio Negrini per il gruppo dei Pooh. Sull’onda dei ricordi e delle emozioni, quindi, il ridente paesino a picco sul mare del Basso Jonio si è conquistato il concerto di uno dei volti più amati del genere beat targato made in Italy.

Roby (al secolo Camillo Ferdinando) con la sua grinta accattivante anche stavolta, pur essendo i Pooh ormai sciolti da anni, sarà apprezzato da quanti vorranno, per una sera, tornare indietro negli anni e farsi trascinare da brani di successo.

Lorella Commodaro