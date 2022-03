Roccella Summer Festival, al via le prevendite per il concerto di Tommaso Paradiso

Sono partite ufficialmente le prevendite per il concerto che Tommaso Paradiso terrà al prossimo Roccella Summer Festival. La rassegna realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, quest’anno alla sua seconda edizione, ospiterà infatti anche una data dello “Space cowboy tour”, che nei fatti recupera il concerto previsto in precedenza al PalaCalafiore di Reggio Calabria.

Anche nella splendida cornice del Teatro al Castello, Tommaso Paradiso proporrà uno show originale, un’esperienza coinvolgente e imperdibile per gli amanti dell’apprezzatissimo cantautore con una scaletta dove non mancheranno tutti i suoi più grandi successi, da “Completamente” e “Riccione”, fino a “Questa Nostra Stupida Canzone d’Amore”, “New York” e “Felicità Puttana”, oltre naturalmente al singolo, certificato disco di platino, “Non avere paura” (Island Records).

Il videoclip del brano, diretto dagli YouNuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia) e prodotto da Antonio Giampaolo per Maestro Production, coinvolge un cast eccezionale, che vede protagonisti: Fiorello, Fiorella Mannoia, Federico Zampaglione, Francesca Michielin, Jovanotti, Elisa, Enrico Vanzina, Isabella Ferrari, Francesco Mandelli, Tess Masazza, Frank Matano e Cristiano Caccamo.

La seconda edizione del Roccella Summer Festival si sta delineando come unica per programmazione nella storia degli spettacoli dal vivo in Calabria. Gli altri eventi previsti, al momento in cartellone e già resi noti ne sono una ricca anticipazione: l’1 agosto al Teatro al Castello ci sarà Fabri Fibra, il 5 agosto Achille Lauro, l’11 agosto toccherà a Marracash, mentre il 23 ci saranno insieme Antonello Venditti e Francesco De Gregori. E il programma non è ancora finito.