Roccella Summer Festival, il 10 agosto la PFM omaggia Fabrizio De Andrè

Mancano pochi giorni all’apertura del tour “PFM canta De André Anniversary” che arriverà in Calabria nel mese di agosto per un’unica data al Teatro al Castello di Roccella Jonica.

La tournée della band capitanata da Franz Di Cioccio debutterà infatti il prossimo 28 giugno a Piacenza, per spostarsi poi in tutte le più importanti location estive d’Italia. Tra cui il Teatro al Castello che ospita anche per quest’anno il Roccella Summer Festival, organizzato dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica (Rc).

Il concerto del 10 agosto si preannuncia un vero successo: la Premiata Forneria Marconi è infatti una delle più celebri band progressive rock italiane che, solo la scorsa stagione, con il suo tour invernale ha registrato sold out nelle 60 date che erano in cartellone.

Il motivo del successo della Pfm nei suoi “primi” cinquant’anni – la band è stata fondata a Milano nel 1970 -, è l’aver saputo sperimentare la fusione di generi musicali diversi, combinando elementi del rock progressivo con melodie pop e influenze classiche. La Pfm è stata una delle prime ad affermarsi nel panorama del genere prog e ha contribuito in modo significativo alla diffusione di questo genere musicale nel nostro Paese. In questo tour “Pfm canta De André Anniversary”, la band celebrerà il fortunato sodalizio con il grande cantautore genovese Fabrizio De André a quarantacinque anni dal tour “Fabrizio De André e Pfm in concerto”.

Sul palco ci saranno: Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), Marco Sfogli (chitarra elettrica), Alessandro Scaglione (tastiere), Eugenio Mori (batteria), Special guest: Luca Zabbini (tastiera e voce) e Michele Ascolese (chitarra acustica).