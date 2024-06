Roccella Summer Festival, il 20 agosto il tour di Piero Pelù “Deserti”

Fresco dell’uscita del nuovo album, “Deserti”, Piero Pelù si prepara a intraprendere il tour omonimo che lo vedrà protagonista delle principali rassegne estive prima del ritorno alle origini del rock ‘n’ roll con il club tour del prossimo autunno dove pubblico e artista si ritroveranno uno accanto all’altro, pronti a sudare e pogare insieme.

Il tour Deserti arriverà anche in Calabria, il 20 agosto per l’unica data nella regione al Teatro al Castello di Roccella Jonica: il concerto rientra infatti nella programmazione del Roccella Summer Festival organizzato dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica (Rc).

Ad accompagnare il rocker fiorentino sul palco, sia per l’estate che per la leg invernale, ci saranno super musicisti del calibro di Amudi Safa alla chitarra, Luca Martelli “Mitraglia” alla batteria e Max Gelsi “Sigel” al basso.

Sono 12 le tracce inedite che compongono l’album “Deserti”: il disco contiene i brani “Porte”, “Picasso”, “Tutto e subito”, “Elefante”, “Canto”, “Baraonde”, “Scacciamali”, “Deserti” e una versione unplugged di “Il mio nome è mai più”, brano che Pelù ha voluto pubblicare in occasione dei 25 anni dalla sua uscita.

Alla tracklist vanno aggiunti i primi singoli già pubblicati, “Novichok” e “Maledetto cuore”, il primo molto legato alle radici litfibiane, il secondo una vera rock ballad che «affronta il tema della difficoltà di comunicazione tra persone, nei rapporti amorosi ma in modo ancora più ampio nei rapporti umani in generale, è un viaggio tra le dune dei deserti alla ricerca degli altri di cui abbiamo bisogno per aiutarci a capire noi stessi e il caos dentro e fuori di noi».