Roccella Summer Festival, il ciclone Fabri Fibra è atteso per l’1 agosto in concerto al Teatro al Castello

Il mese di agosto della seconda edizione del Roccella Summer Festival si aprirà con un vero e proprio ciclone. L’1 agosto sul palco del Teatro al Castello, per uno dei concerti più attesi della stagione, salirà infatti Fabri Fibra.

L’esibizione di Fibra all’intero del programma della rassegna realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica (Rc), rientra nel tour promozionale del nuovo e attesissimo album di Fabri Fibra “Caos”, uscito ufficialmente lo scorso 18 marzo, disponibile in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali, in formato cd e LP.

“Caos” è il decimo disco di studio di Fibra e arriva 20 anni dalla pubblicazione del suo primo album “Turbe giovanili” e 5 anni dall’ultimo disco “Fenomeno”, nono realizzato in studio, che gli ha fatto ottenere il doppio Platino, imponendosi come uno dei dischi di maggiore successo dell’anno anche grazie ai singoli “Pamplona”, 4 volte Platino, cantata insieme a Tommaso Paradiso, la title track “Fenomeno”, 2 volte Platino, e “Stavo pensando a te”, 3 volte Platino, brano successivamente ripubblicato con la collaborazione di Tiziano Ferro.

Il nuovo album del rapper italiano, artista da oltre 1 milione di copie vendute, considerato da pubblico e critica un pilastro della cultura hip-hop del nostro Paese, è il primo per Epic Records/Sony music. E’ infatti di tre anni fa, dell’ottobre 2019, la raccolta “Il tempo vola 2002-2020”, che celebra la carriera di Fibra con i suoi maggiori successi e chiude così il rapporto con l’etichetta Universal, anticipato nello stesso mese dal singolo “Come Mai”, brano certificato Oro e inciso con Franco126 e composto insieme a Calcutta.

I biglietti per il concerto di Fabri Fibra al Roccella Summer Festival possono essere acquistati attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria, Etes.