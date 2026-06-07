​Rombano i motori sulla Jonica: in 300 per la quarta edizione de “La Marcia”

Un lungo, suggestivo e pacifico serpentone di due ruote ha colorato e fatto vibrare la costa jonica catanzarese. Si è svolta oggi la quarta edizione de “La Marcia”, il motoraduno diventato ormai un appuntamento fisso e attesissimo per gli appassionati delle due ruote, promosso dal sodalizio Noi Bikers di Soverato.

​L’iniziativa ha richiamato centinaia di motociclisti provenienti da ogni angolo della Calabria, confermando il grande potere aggregativo della cultura biker sul territorio.

​Il percorso: da Catanzaro a Soverato

​Il punto di ritrovo e partenza è stato fissato nella mattinata presso l’Area Teti di Catanzaro Marina, a ridosso della zona portuale. Dopo i saluti di rito e il consueto scambio di battute tra centauri, i partecipanti hanno acceso i motori dando il via al corteo.

​Circa 300 motociclette hanno sfilato lungo la Strada Statale 106 Jonica, offrendo uno spettacolo visivo ed emozionante per i tanti curiosi e automobilisti incrociati lungo il tragitto, fino a raggiungere la destinazione finale sul panoramico lungomare di Soverato.

​Passione, condivisione e sicurezza stradale

​Ma “La Marcia” non è stata solo un’occasione per mettere in mostra cromature e motori. L’evento ha saputo coniugare perfettamente tre elementi chiave:

​La passione per le due ruote come stile di vita.

​Lo spirito di condivisione e amicizia che unisce la comunità dei biker.

​L’attenzione alla sicurezza stradale, tema centrale e purtroppo sempre attuale per chi viaggia su due ruote.

​A testimonianza dell’impegno sociale dell’evento, tra le varie realtà del territorio era presente anche l’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”, da anni in prima linea per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla pericolosità dell’arteria stradale e sulla necessità di una guida prudente e consapevole.

​L’ennesimo successo per i Noi Bikers di Soverato, che archiviano questa quarta edizione con numeri da record e un messaggio chiaro: la passione per la moto dà il meglio di sé quando viaggia a braccetto con il rispetto e la responsabilità.